Cet article est un commentaire sur celui-ci. Je l'ai trouvé via un tweet de Korben, évidemment. Il m'a un peu hérissé le poil, évidemment, et donc j'ai besoin de fournir une réponse à son auteur via ce blog.

Les sélecteurs

L'auteur de l'article fait les trois reproches suivants aux sélecteurs CSS :

La définition d'un style associé à un sélecteur peut être redéfinie ailleurs Si on associe plusieurs styles à un sélecteur, les derniers définis dans le CSS auront toujours la priorité Quelqu'un peut péter les styles d'un composant pour peu qu'il ne sache pas qu'un sélecteur est utilisé ailleurs

Le moins que l'on puisse dire est j'ai halluciné en lisant cela. Quelques lignes au-dessus, l'auteur faisait une comparaison avec JavaScript. Reprenons donc ses trois griefs....

Pour le numéro 1, il râle parce que if (foo) { a = 1; } ... if (foo) { a = 2;} est tout simplement possible. Bwarf.

Dans le cas numéro 2, il râle parce que dans if (foo) { a = 1; a = 2; ... } les ... verront la variable a avoir la valeur 2.

Dans le cas numéro 3, oui, certes, je ne connais pas de langage dans lequel quelqu'un qui modifie sans connaître le contexte ne fera aucune connerie...

La spécificité

Le « plein délire » de !important, et je suis le premier à reconnaître que cela ne m'a pas aidé dans l'implémentation de BlueGriffon, c'est quand même ce qui a permis à des tétraflopées de bookmarklets et de codes injectés dans des pages totalement arbitraires d'avoir un résultat visuel garanti. L'auteur ne râle pas seulement contre la spécificité et son calcul mais aussi sur la possibilité d'avoir une base contextuelle pour l'application d'une règle. Il a en partie raison, et j'avais moi-même il y a longtemps proposé un CSS Editing Profile limitant les sélecteurs utilisés dans un tel profil pour une plus grande facilité de manipulation. Mais là où il a tort, c'est que des zillions de sites professionnels utilisant des composants ont absolument besoin des sélecteurs complexes et de ce calcul de spécificité...

Les régressions

En lisant cette section, j'ai laché un sonore « il exagère tout de même »... Oui, dans tout langage interprété ou compilé, modifier un truc quelque part sans tenir compte du reste peut avoir des effets de bords négatifs. Son exemple est exactement conforme à celui d'une classe qu'on dériverait ; un ajout à la classe de base se retrouverait dans la classe dérivée. Oh bah c'est pas bien ça... Soyons sérieux une seconde svp.

Le choix de priorisation des styles

Là, clairement, l'auteur n'a pas compris un truc fondamental dans les navigateurs Web et le DOM et l'application des CSS. Il n'y a que deux choix possibles : soit on utilise l'ordre du document tree, soit on utilise des règles de cascade des feuilles de styles. Du point de vue du DOM, class="red blue" et class="blue red" sont strictement équivalents et il n'y a aucune, je répète aucune, garantie que les navigateurs préservent cet ordre dans leur DOMTokenList.

Le futur de CSS

Revenons à la comparaison JS de l'auteur. En gros, si on a en ligne 1 var a=1 en ligne 2 a lert(a) , l'auteur râle parce que si on insère var a = 2 entre les deux lignes on affichera la valeur 2 et pas 1... C'est clairement inadmissible (au sens de pas acceptable) comme argument.

La méthodologie BEM

Un pansement sur une jambe de bois... On ne change rien mais on fout des indentations qui augmentent la taille du fichier, gênent son édition et sa manipulation, et ne sont aucunement compréhensibles par une machine puisque tout cela n'est pas préservé par le CSS Object Model.

Sa proposition alternative

J'ai toussé à m'en éjecter les poumons du corps à la lecture de cette section. C'est une horreur non-maintenable, verbeuse et error-prone.

En conclusion...

Oui, CSS a des défauts de naissance. Je le reconnais bien volontiers. Et même des défauts d'adulte quand je vois certaines cochoncetés que le ShadowDOM veut nous faire mettre dans les Sélecteurs CSS. Mais ça, c'est un rouleau-compresseur pour écraser une mouche, une usine à gaz d'une magnitude rarement égalée.

Je ne suis globalement pas d'accord du tout avec bloodyowl, qui oublie trop facilement les immenses bénéfices que nous avons pu tirer de tout ce qu'il décrie dans son article. Des centaines de choses seraient impossibles sans tout ça. Alors oui, d'accord, la Cascade c'est un peu capillotracté. Mais on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et si le monde entier a adopté CSS (y compris le monde de l'édition qui vient pourtant de solutions assez radicalement différentes du Web), c'est bien parce que c'est bien et que ça marche.

En résumé, non CSS n'est pas « un langage horriblement dangereux ». Mais oui, si on laisse n'importe qui faire des ajouts n'importe comment dans un corpus existant, ça peut donner des catas. C'est pareil dans un langage de programmation, dans un livre, dans une thèse, dans de la mécanique, partout. Voilà voilà.