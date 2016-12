By glazou on Tuesday 20 September 2016, 00:37 - Standards - Permalink

J'ai toujours dit que la standardisation au W3C, c'est de l'hémoglobine sur les murs dans une ambiance feutrée. Je ne changerai pas un iota à cette affirmation. Mais le W3C c'est aussi l'histoire d'une industrie dès ses premières heures et des amitiés franches construites dans l'explosion d'une nouvelle ère. J'ai passé ce soir, en marge du Technical Plenary Meeting du W3C à Lisbonne, un dîne inoubliable avec mes vieux potes Yves et Olivier que je connais et apprécie depuis ohlala tellement longtemps. Un moment délicieux, sympa et drôle autour d'un repas fabuleux dans une gargote lisboète de rêve. Des éclats de rire, des confidences, une super-soirée bref un vrai moment de bonheur. Merci à eux pour cette géniale soirée et à Olivier pour l'adresse, en tous points extra. Je re-signe quand vous voulez, les gars, et c'est un honneur de vous avoir comme potes