Saturday 8 April 2017

François Fillon, vos communiquants et vous-même nous insultez. Quand vous annoncez, fiers, 4000 personnes à Clermont-Ferrand alors que votre réunion a mobilisé deux des quatre salons de la Grande Halle, soit très précisément 1200 m2, vous vous FOUTEZ DE NOTRE GUEULE. Il y avait plusieurs rangées assises, une estrade, un espace vide entre l'estrade et les assis. Sur 1200 m2 il y avait donc au plus 1050 m2 utiles. Il y aurait donc eu 3.8 personnes PAR METRE CARRÉ...

C'est totalement impossible. Et les assurances du lieu n'ont pas pu vous autoriser pour une telle présence. Impossible.

Bref, il y avait 800 personnes, un nombre bien plus en conformité avec les photos. Et sur ces 800 personnes, les trois rangées assises montraient de nombreux parisiens descendus à Clermont pour vous soutenir. Bref, il y a eu AU PLUS 650 personnes à votre meeting à Clermont, dont un nombre certain d'organisateurs (visibles sur les photos).

Vous mentez, continuer à mentir, rementez, tout le temps. Votre équipe ment, continue à mentir, rement, tout le temps. Et pas d'un peu. Des énormités. Merde à la fin. Merde. Arrêtez de nous prendre pour des cons.