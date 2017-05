Cher Emmanuel Macron (Monsieur le bientôt-Président), cher M. Ferrand, cher M. Griveaux... Vous êtes en général polis en public pour ne pas dire extrêmement polis (j'ajoute que j'espère que vous savez jurer comme des charretiers en privé, ce qui ne me regarde absolument pas). Donc quand un de vos Délégués Nationaux se la pête en public façon revanchard-moi-je-suis-jeune, ça se voit un peu trop comme un bouton d'acné sur le bout du nez :

Oui, bon, d'accord, Kouchner ne fait pas exactement "renouvellement" et il aurait peut-être pu le pressentir lui-même. Il aurait aussi pu attendre ; une mission, un strapontin, que sais-je, voire rien du tout, mais pas maintenant.

Mais Stravert a été odieux, son « On a plus ton no » est grossier et honteux. Si « En Marche ! » pouvait laisser « en marge » de tels comportements, votre mouvement et futur parti en sortirait grandi.

Merci de votre attention.