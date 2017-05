By glazou on Saturday 27 May 2017, 11:49 - Franchouillardises - Permalink

Ma compagne et moi sommes tombés sur la dernière campagne de pub du géant Coca-Cola hier soir. Et elle a immédiatement tiqué, à juste titre... La campagne promeut une nouvelle canette, plus petite, avec le slogan suivant :

mini can, mini kif

Je serais à la place du patron de Coca-Cola France, je crois que je passerais un savon monumental, une remontée de bretelles historique, non seulement au publicitaire qui a trouvé ce slogan mais au décideur chez Coca-Cola France qui l'a accepté. Le consommateur ne veut pas d'un « mini kif » en achetant une « mini can », il veut rêver d'un « maxi kif », bien sûr. Le slogan actuel me dit que pour une mini-canette, je ne vais avoir qu'un mini-plaisir. Mais quel est l'abruti qui a pondu ça ? Le slogan aurait évidemment dû être « mini can, maxi kif ».

À bons lecteurs...