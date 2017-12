références normatives vers des documents non stables

extensions propriétaires non implémentées par les navigateurs

mécanismes presque impossibles à implémenter dans des éditeurs de contenu (dans le monde du Livre Électronique, une erreur stratégique gravissime)

des versions sorties trop vite, trop rapprochées les unes des autres et surtout sans rapports d'implémentation obligatoires

des versions successives cassant à chaque fois la compatibilité ascendante

j'en passe et des meilleures

et c'est en train de pêter : l'industrie japonaise de l'édition a des tonnes et des tonnes d'EPUB 3.0.1 qu'ils ne peuvent ni ne souhaitent faire migrer vers EPUB 3.1. Tout d'abord, 3.0.1 est le format de livre électronique officiellement recommandé par le fameux MITI, le ministère de la technologie du gouvernement japonais. Ensuite, toute migration a un coût et l'absence de rétro-compatibilité fait exploser ce coût. Enfin, les liseuses ne sont pas (encore) conformes à 3.1 et cela ne présente donc aucun intérêt. Certains, dont votre serviteur, avaient pourtant prévenu que « trop tôt, trop vite, trop mal, sans implémentations validantes » risquait d'aboutir à un fiasco industriel. Nous y sommes désormais. Les Japonais demandent un 3.0.2 et jetteraient 3.1 à la poubelle si cela était possible. Bien évidemment, on avait pour construire 3.1 viré de 3.0.1 toutes les horreurs qu'on n'aurait jamais du y mettre. Relancer EPUB sur une 3.0.2 nous ramènerait à des emmerdes quasi-insolubles.

Je crois qu'EPUB est désormais une impasse. Il faut tuer EPUB pour revenir à des fondamentaux intégralement basés sur les Standards du Web : un zip, un fichier index.html et des documents html voire tout format restitué en natif par un navigateur. Du CSS, du JS. Aucune autre contrainte.