Madame la Ministre, chère cousine (je suis le fils de Sarah Burzyn ; mon père Maurice et moi-même saluons chaleureusement Elie. Maurice qui est toujours également avec nous se ferait une joie de le revoir),

Je souhaite vous alerter aujourd'hui sur un changement récent impactant gravement les personnes souffrant de rhumatismes douloureux, souvent inclassés. Un produit dédié par AMM aux douleurs du zona, le Versatis 700mg, est un emplâtre médicamenteux à la Lidocaïne. Il est souvent et facilement utilisé, sous prescription, dans le cas de douleurs tendineuses ou articulaires persistantes et donne des résultats très positifs : s'il ne guérit rien, il permet par exemple d'atténuer des douleurs au point de pouvoir trouver le sommeil et présente peu de danger. Son utilité en rhumatologie est avérée, et facile à démontrer.

Or, je le redis, ce produit est dédié par AMM au zona. Devant la recrudescence des usages rhumato de ce produit, il a été déremboursé pour tout autre usage au 1er janvier 2019. Or chaque boîte de 30 emplâtres coûte la bagatelle de 70€ environ... Même sur prescription d'un rhumatologue, même sur prescription formelle du Centre de Rhumatologie du CHU Henri-Mondor, il faut désormais payer plein pôt le Versatis. Ce déremboursement laisse donc tous les usagers "rhumato" du Versatis devant un choix impossible : des douleurs permanentes et/ou invalidantes, ou un budget conséquent de dépenses imprévues.

J'utilise personnellement ce produit dans le cadre d'une aponévrosite plantaire très douloureuse, et ma compagne dans le cadre d'un rhumatisme inclassé très douloureux.

J'ai donc l'honneur de vous demander l'annulation en urgence de ce déremboursement. À une époque où la prise en compte de la douleur est enfin réalisée, ce déremboursement est un signal incompréhensible et laisse les patients sans option de rechange. Si je peux me permettre cette dépense, l'idée que d'autres ne le puissent et que ce déremboursement induise un inégalité devant la douleur m'est insupportable.

Respectueusement,

Daniel Glazman