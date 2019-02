Je viens de passer plusieurs heures avec mon fils à brouter du ParcoursSup. Après avoir passé des bons moments à chercher pour lui la formation idoine. J'avais pensé, j'avais cru ne pas avoir engendré deux babasseurs pour fils mais eh, j'ai été rattrapé par la réalité... Le premier écrivait son premier jeu pour Android à 15 ans et le second se passionne pour l'intelligence artificielle et le Machine Learning.

Si l'aîné a plongé dans une MathsSup comme sortie normale de Terminale S (alors qu'il aurait très bien pu présenter SciencesPo), le cadet est moins intéressé par le rythme somme toute totalement délirant des CPGE. Je ne peux pas lui donner tort... On a donc cherché autre chose.

Eh bien le résultat est relativement clair :

Quant à ParcoursSup, mon fils a du répondre à un auto-QCM pour les candidatures Fac/IUT. Il a choisi, ô surprise, Maths/Informatique. Les questions étaient consternantes de nullité, voire de bêtise crasse. Quand je dis auto-QCM, cela signifie donc que le gamin est seul devant son navigateur Web et que l'onglet 1 est ouvert sur le questionnaire ; il va sans dire que le slacker (mais pas mon fils) aura l'onglet 2 ouvert sur Wikipedia ou tout autre ressource immédiatement utile. Non mais quel est le bachi-bouzouk qui a inventé ce machin ? Pour certaines questions, c'était même pire : une vidéo de quatre minutes (si, si) était à voir/écouter et les réponses à trois questions étaient DIRECTEMENT fournies dans la video... Tout cela fait, le moutard doit fournir n, avec n grand selon la formule consacrée, lettres de motivation voire CVs ! Mais bordel de Zeus, on parle d'un gamin de 17 ans qui sort des jupes de sa mère, n'a rien encore vécu professionnellement puisque justement il espère beaucoup de sa formation post-Bac. Et avec ça on va inonder tous les établissements de France et de Navarre avec près de 700 000 lettres de motivation fois 10 candidatures par moutard, soit près de 7 MILLIONS DE LETTRES DE MOTIVATION. Alors arrêtons d'être faux-culs, la vaste majorité d'entre elles n'est pas lue, le nombre d'hommes-années pour les lire toutes est hallucinant ; elles finissent donc poubellisées sans autre forme de procès et on devrait arrêter les frais pour la prochaine session ParcoursSup avant qu'on n'atteigne la fourniture d'une analyse de matière fécale pour compléter son dossier.

En conclusion, je dirais que la France a besoin d'une vingtaine d'Epita. Elle a également besoin, toujours besoin, d'un grand coup pied dans le cul en ce qui concerne l'Informatique mais là, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. Quant à ParcoursSup, c'est un pansement sur une jambe de bois. Le système éducatif supérieur français a fini d'être mis en place alors que moins de 70% d'une classe d'âge obtenait son Bac. Or en 2018, le Bac général a un taux de réussite de 91.1%, excusez du peu. Notre système est saturé, il n'en peut plus, il craque de toute part. Nous payons des décennies de sous-investissement dans ce qui est l'avenir du pays, son éducation. Il faut arrêter de prendre les gens pour des veaux : ParcourSup, c'est la sélection qu'on n'a pas le droit, pour l'instant, d'appliquer. Ouvrons les yeux, le nouveau prolétariat est prêt, il a le Bac - et rien que le Bac...

PS: il a fallu des décennies pour que l'INRIA quitte récemment les préfabriqués indigents de Rocquencourt. Je me rappellerai longtemps de ce chercheur américain, rencontré à Stanford, me racontant son effarement à son arrivée à Rocquencourt dans un préfab entre la caserne de pompiers et la voie rapide.. Voilà, tout est dit.